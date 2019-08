DFB bestätigt Strafe: Kevin Großkreutz für vier Ligaspiele gesperrt - BVB-Wiedersehen nicht in Gefahr

Was war passiert? Großkreutz soll am vergangenen Samstag Dimitry Imbongo von der SG Sonnenhof Großaspach absichtlich von hinten getreten haben. Das Ermittlungsverfahren wurde demnach wegen eines "krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit" eingeleitet. Das teilte der DFB am Montag mit. Schiedsrichter Robert Hartmann hatte auf Nachfrage erklärt, diese Szene nicht gesehen zu haben. Großkreutz soll sich nun zeitnah äußern.