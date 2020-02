A post shared by #GABFAF (@gabfaf.amateurfussball) on Feb 21, 2020 at 8:00am PST

Beim KFC Uerdingen besitzt der 31-Jährige noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Doch zuletzt steht frühere Nationalspieler dreimal in Folge nicht im Kader. Großkreutz auf dem Abstellgleis? "Ich verstehe mich mit dem Präsidenten gut. Auch mit der Mannschaft passt alles. Ich werde weiter einfach Gas geben und es bis zu meinem Vertragsende durchziehen", sagt der Drittliga-Spieler. Die Zeit danach biete einige Optionen. "Ich erhalte schon jetzt von einigen Sendungen Anfragen. Klar ist, dass ich weiter meinen Trainerschein machen möchte. Vielleicht kann ich dann auch mal in die Jugend zum BVB zurückkehren" , so der zweifache Familienvater. Kumpel Hasani schmunzelt: „Werd doch Spielertrainer bei Türkspor.“ Großkreutz lacht. Die Harmonie stimmt.

Die Spieler schwärmen von seinen Qualitäten als Trainer. Die Freude über ein so bekanntes Gesicht im Verein ist groß. Ex-Regionalliga-Spieler Ömer Akman sagt: "Es macht Spaß, mit so einem geilen Typen zusammenzuarbeiten. Mit seiner Erfahrung hilft uns Kevin in mehreren Bereichen weiter. Er gibt im Training immer Vollgas und nimmt sich auch sonst viel Zeit für uns neben dem Platz." Und das ist neben seinem zeitaufwendigen Job in der dritten Liga natürlich nicht selbstverständlich.

Der Vorfall bei einem Hallenturnier, wo Großkreutz einen Spieler aufgefordert haben soll, seinen Gegenspieler "kaputtzutreten", sei mittlerweile abgehakt. Der Fokus liege klar auf der restlichen Spielzeit. Denn am Ende soll es für Türkspor hoch in die Landesliga gehen. "Es wäre traurig, wenn wir den Aufstieg mit dieser Mannschaft nicht schaffen würden", sagt der 31-Jährige.

Negative Kommentare der gegnerischen Mannschaft seien eher die Ausnahme. "Selbst im Herner Bereich, wo viele Blaue leben, ist noch nichts Schlimmes passiert. Mich hat noch nie ein Zuschauer angepöbelt. Natürlich ist jedes Team besonders motiviert in den Spielen gegen uns. Da wird dann auch mal ne Faust in meine Richtung gezeigt. Aber damit können wir gut umgehen", sagt Großkreutz.

"Mit Herz und Leidenschaft spielen. Und natürlich immer Gas geben", fordert Großkreutz von seinen Spielern im Gespräch mit #GABFAF . Wenn es eine größere Bezeichnung als fußballverrückt geben würde, dann wäre diese jetzt angebracht. Dem früheren Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund reicht der Job in der dritten Liga nicht aus. Passt es zeitlich, geht's in Richtung Mendesportanlage in den Norden seiner Heimatstadt – freiwillig, aus purer Leidenschaft und ohne Bezahlung.

Kumpel Hassani: "Kevins Weg als Trainer kann sehr weit gehen"

Und so schnell kann keiner dieses Duo trennen. "Ich bin mir sehr sicher, dass sein Weg als Trainer nach der aktiven Karriere sehr weit gehen kann. Ob ich da mitgehen könnte, weiß ich noch nicht. Aber was ich der Zeit mit Kevin auf dem Platz in kürzester Zeit gelernt habe, konnte ich in meinen acht, neun Jahren als Trainer noch nicht aufsaugen – obwohl ich mich mit Hannes Wolf (KRC Genk und früher BVB II, Anm. d. Red.), Daniel Rios (Co-Trainer BVB U19) und Adrian Alipour (TSV Steinbach) schon oft ausgetauscht habe", sagt Hassani, dem Großkreutz in der Kabine die Worte überlässt: "Ich gehe dann eher an der Außenlinie ab."

So wie man ihn eben auch als Spieler auf dem Platz kennt.