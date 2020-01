Wirbel um Kevin Großkreutz: Trainer erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-BVB-Star nach Hallenturnier

Wirbel um Kevin Großkreutz am Rande eines Hallenturniers in Dortmund. Am Wochenende spielten Westfalenligist Lüner SV und Bezirksligist Türkspor Dortmund die Stadtmeisterschaft aus. Dass das von Großkreutz trainierte Türkspor den klassenhöheren Rivalen nach Verlängerung besiegte, war am Ende allerdings nur noch eine Randnotiz. Kurz nach der hitzigen Partie erhob Lüner-SV-Trainer Christian Hampel gegenüber den Ruhr Nachrichten schwere Vorwürfe gegen den aktuellen Drittliga-Spieler des KFC Uerdingen . So soll Großkreutz seine Spieler angefeuert haben, einen gegnerischen Akteur zu verletzen.

Lünen-Trainer ätzt gegen Großkreutz: "Das ist unter aller Sau"

LSV-Trainer Hampel machte allerdings auch Großkreutz für die Eskalation verantwortlich: "Eigentlich kann ich mit Kevin ganz gut. Es kann aber nicht sein, dass er seine Spieler dazu auffordert, meine 22 kaputt zu treten. Das ist ein O-Ton, den ich selber gehört habe" , sagte er der Zeitung. "Da hört es auf, da muss man sich nicht wundern, dass hier so viele Leute durchdrehen, wenn ich so eine scheiß Aussage höre. Das ist unter aller Sau."

Wirbel um Großkreutz: Ex-BVB-Star weist Vorwürfe zurück

Allerdings steht Aussage gegen Aussage. Der Trainer-Kollege des Weltmeisters von 2014 bei Türkspor Dortmund, Reza Hassani, will nichts gehört haben: "Ich weiß nicht, warum er diese Geschichte erfindet. Kevin hat gar nichts über Lünens 22 gesagt. Das schwöre ich." Auch Großkreutz selbst wies die Vorwürfe via Facebook-Kommentar zurück. "Wir sind am Ende der Sieger und das sollten die Lüner/der Trainer auch so hinnehmen oder einfach nicht mehr zur Dortmunder Stadtmeisterschaft erscheinen. Sich im Interview mit meinem Namen zu schmücken, ist ja am einfachsten", so der Ex-Nationalspieler.