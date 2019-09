Kevin Kampl fehlt zum Champions-League-Auftakt gegen Benfica Lissabon

Leipzig. Kevin Kampl kommt derzeit nicht richtig auf die Beine. Vor dem Duell gegen den FC Bayern München am Samstagabend verriet der Mittelfeldspieler gegenüber Sky, warum er das Topspiel verpasst und den Roten Bullen mindestens auch beim Champions-League-Auftakt gegen Benfica Lissabon am Dienstag sowie zum Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am kommenden Wochenende fehlen wird. Demnach plagt den 28-Jährigen eine schmerzhafte Verletzung, bei der ein kleiner Knochen in der Ferse auf eine Sehne drückt, was immer wieder zu einer unangenehmen und vor allem schmerzhaften Reizung führt.