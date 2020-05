Assist, Kilometer-König, Lob vom Trainer: RB Leipzigs Kevin Kampl feiert überzeugendes Comeback

Leipzig. 90 Minuten werde Kevin Kampl nach seiner langen Verletzungspause gegen den SC Freiburg nicht auf dem Platz stehen können, hatte RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Geisterspiel der Clubgeschichte angekündigt. Am Ende der Bundesliga-Partie, die in der fast menschenleeren Red-Bull-Arena 1:1-Unentschieden endete, stand der Mittelfeldspieler (29) doch die volle Spielzeit auf dem Rasen – und hinterließ dabei einen ganz starken Eindruck.

Der Deutsch-Slowene bereitete Yussuf Poulsens Ausgleichstreffer in der 77. Minute mit einer gut getimten Flanke vor. Er spielte nach 56 Minuten mit einem ganz feinen Pass über die Abwehrreihe Ademola Lookman frei, der aus abseitsverdächtiger Position allein vor Freiburg-Torhüter Alexander Schwolow per Direktabnahme aus sechs Metern das Tor verfehlte. Und er strahlte auch selbst Torgefahr aus. Etwa in der 30. Minute, als sein Volleyversuch von Robin Koch abgeblockt wurde.

Niemand rannte mehr als Kampl

Mit 11,7 Kilometern spulte Kampl, der 2017 von Bayer Leverkusen zu RB wechselte, die meisten Kilometer im Team ab. Er gewann 17 Zweikämpfe (ebenfalls Bestwert) und brachte 92 Prozent seiner Pässe an den Mann. Nur der in der Schlussphase eingewechselte Patrik Schick agierte sicherer.

Julian Nagelsmann war mit der Vorstellung seines ältesten Feldspielers vor allem in der zweiten Halbzeit hochzufrieden. „Kevin hat mir auf der Acht jetzt nicht 100 Prozent gut gefallen. Er ist einfach ein Spieler, der sich total wohl fühlt, wenn er viel vom Feld vor sich hat“, sagte der Fußball-Lehrer auf der virtuellen Pressekonferenz. „Als er dann in der zweiten Halbzeit Doppelsechs gespielt hat, war er sehr gut. Gute Struktur, top Ball auch auf Mola (Ademola Lookman – d. Red.) gespielt.“

Hadern mit der Chancenverwertung

Nach mehr als sechsmonatiger Pause hätte das Comeback für Kampl, der zuletzt schon im Training einen sehr spritzigen Eindruck hinterließ und gefiel, kaum besser laufen können. Zuletzt hatte er am 9. November beim 4:2-Sieg gegen Hertha BSC Spielminuten gesehen und sein bisher einziges Saisontor erzielt. Danach folgte eine lange Leidenszeit mit Operation am lädierten Knöchel, harter Reha und monatelangem Zuschauen. Die Corona-Pause kam Kampl wie anderen verletzten Profi-Kickern gar nicht ungelegen: Er konnte sich ohne den ganz großen Druck für sein Comeback in Form bringen - mit Erfolg.

Nach seinem siebten Saisoneinsatz und seinem ersten Assist war der Familienvater dennoch nicht vollends zufrieden. „Ich glaube, wir sind fünfmal vorm leeren Tor gestanden und müssen das Ding einfach nur machen. Wir hatten heute Chancen für zwei Spiele“, sagte er auf „Sky“. „Nichtsdestotrotz haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Chancenverwertung in den nächsten Partien wieder besser werden wird.“ Die drei Punkte hätte man vor allem mit Blick nach oben in der Tabelle gut gebrauchen können, so Kampl.