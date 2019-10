Kevin Kampl vor dem Bundesligaspiel gegen Wolfsburg: "Ich habe große Lust aufs Kicken"

Leipzig. Quizfrage: Welcher deutsche Fußballspieler hat nie ein wirklich schlechtes Spiel gemacht? Es gibt drei davon. Erstens: Die Böhlen-Leipzig-Ikone Uwe Ferl, 61. Zeitzeuge: Ferl selbst. Zweitens: Weltmeister Philipp Lahm, 35. Diesbezüglicher Bürge: Tiger Hermann Gerland, 65. Drittens: Kevin Kampl , Star der Rasenballer. Dass der zweifache Familienvater, 29, nie ein gewisses Niveau unterschreitet, behaupten die szenekundigen Ralph Hasenhüttl, 52, Ralf Rangnick, 61, und Julian Nagelsmann, 32, steif und fest. Gespräch mit einem Unverzichtbaren, auf den RB seit dem 3:1 in Gladbach Ende August verzichten musste.

Herr Kampl, beim Üben ist Ihnen Marcelo Saracchi ausgerechnet auf den just gesundeten rechten Huf gestiegen. Wie gehts Ihnen und dem Fuß?

Sie sind ein Mann, der Schmerzen wegdrücken kann, haben in der Vorsaison mit gebrochenem Zeh und wenig Training gekickt. Wann war der Moment gekommen, an dem Sie diesmal sagten: Stopp, Kevin, bis hier her und nicht weiter.

Die Probleme mit der Ferse hatte ich schon seit der Vorbereitung. Das waren stechende Schmerzen, ein kleiner Knochen hat an einer Sehne gerieben.