Kevin Kampl wünscht sich bei RB Leipzig mehr Routine und Erfahrung

Marcel Sabitzer wünschte sich bereits im Sommer 2019 „ein, zwei Routiniers“. Trainer Julian Nagelsmann befand kürzlich, er trainiere eine junge Mannschaft mit „zu vielen Schwankungen in unseren Leistungen“. Nun hat sich auch Kevin Kampl (29) bei der Pressekonferenz anlässlich seiner Vertragsverlängerung bis 2023 zu dem Thema geäußert . „Natürlich ist Routine und Erfahrung in einer Mannschaft immer sehr gut“, sagte der älteste Feldspieler der Leipziger. Das Team sei zwar „top aufgestellt“. Dennoch „würde es nicht schaden, wenn da noch jemand kommen würde mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Routine.“

Es gibt ein paar Silberrücken-Kandidaten

Zugleich befand der Slowene, im Team seien „viele Spieler in Lernprozessen. Das braucht einfach seine Zeit. Aber so ist unsere Spielphilosophie.“ Bisher hatte RB ausschließlich auf sehr junge, talentierte Akteure mit großem Entwicklungspotenzial gesetzt. Transfers für gestandene Profis für 50, 60 oder 70 Millionen Euro? Null. Die Mannschaft ist organisch gewachsen, steht teils seit vier, fünf Jahren zusammen auf dem Feld. Mit der Vizemeisterschaft 2017, drei Qualifikationen für die Champions League und dem DFB-Pokalfinale 2019 hat diese Strategie Früchte getragen. Für einen Titel hat es vier Jahre nach dem Aufstieg trotz der dritthöchsten Transferausgaben aller Bundesligisten (284,58 Millionen Euro) seit 2016/17 aber noch nicht gereicht. Für manche Topathleten wie Timo Werner , der im Sommer zum FC Chelsea wechselt, oder Dayot Upamecano , der spätestens 2021 gehen dürfte, ist RB eine Zwischensstation – auf dem Weg zum nächsten Karriereschritt.

Nagelsmann: „Will mal einen Titel gewinnen

Das dürfte sich so schnell kaum ändern. Werners Abgang tut sportlich extrem weh . Und aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird der Klub im Sommer keine großen Sprünge machen. Selbst Transfers jenseits von 30 Millionen Euro sind extrem unwahrscheinlich. So lässt sich die Lücke nach ganz oben nicht schließen.

Die Philosophie, auf junge Spieler zu setzen, werde sich auch in Zukunft nicht großartig ändern, sagte Trainer Julian Nagelsmann Ende Mai. Er wünscht sich daher absolute Top-Talente, „die auch die Fähigkeit haben, ihr Potenzial auf den Acker zu bekommen - und zwar nicht erst in drei, vier Jahren, sondern möglichst schnell.“ Sein Ziel bleibt unverändert: „Ich will mal einen Titel gewinnen“. Genau wie sein „alter Hase“ Kevin Kampl, der beim Griff nach dem Gipfelkreuz auf routinierte Zugänge vermutlich erstmal verzichten muss.