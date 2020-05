SPD-Vize Kevin Kühnert kritisiert geplante Bundesliga-Fortsetzung - FDP-Politikerin hält dagegen

SPD-Politiker Kevin Kühnert hält eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga für nicht vermittelbar. „Der Fußball fügt sich damit einen erheblichen Imageschaden zu, mutmaßlich einen größeren, als es die Pandemie tut“, sagte Kühnert dem Münchner Merkur und der tz. Derzeit leide die Gesellschaft unter der Corona-Krise und kämpfe mit den Folgen und Auswirkungen. „In so einer Phase möchte der Profifußball den Spielbetrieb wieder aufnehmen - das hat eine ungeheure negative Symbolkraft“, meinte der 30-Jährige.

Pistorius: "Irgendwie die Saison zu Ende zu bringen, damit die Vereine nicht in die Insolvenz gehen"

„Tausende Corona-Tests für die Spieler, während nicht mal das medizinische Personal fortlaufend getestet wird sowie Zweikämpfe und Rudelbildungen in Zeiten von Abstandsgeboten, das wird doch sehenden Auges nach hinten los gehen“, mahnte der Juso-Chef und SPD-Vize, wenngleich er den Fußball als Fan auch vermisse.

Sportpolitische FDP-Sprecherin bezeichnet "Fußball als "Medizin für die Seele"

Die sportpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion widersprach Kühnert. „Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist gerade in diesen Zeiten wichtig, denn Fußball ist nicht nur Volkssport, sondern auch Medizin für die Seele“, sagte Britta Dassler in einer Mitteilung am Samstag. „Die Ablenkung würde vielen Menschen sowohl seelisch als auch gesundheitlich gut tun.“ Dabei sei „jedoch klar, dass der Gesundheitsschutz oberste Priorität haben muss“.