Kevin-Prince Boateng kündigt Florenz-Wechsel an - Eintracht Frankfurt geht leer aus

Kevin-Prince Boateng über Florenz-Wechsel: "Keine einfache Entscheidung"

Die Bild berichtete zuletzt von einem Interesse des Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison an Boateng. In der Saison 2017/2018 lief der ehemalige Nationalspieler Ghanas für die Hessen auf - und war überaus erfolgreich am Main. Boateng feierte mit den Frankfurtern im Mai 2018 überraschend den Pokalsieg und wurde zum absoluten Publikumsliebling. Ein Comeback nach den Zwischenstationen Sassuolo Calcio und FC Barcelona (in der Rückrunde ausgeliehen) wird es nun aber nicht geben.