Kevin-Prince Boateng verlässt Besiktas Istanbul vorzeitig: "Wirst immer in meinem Herzen sein"

Seinen Abschied aus Istanbul hat sich Kevin-Prince Boateng bestimmt anders vorgestellt. Der 33-Jährige musste sich bereits im Training von seinen Teamkollegen verabschieden und kann nicht mehr im letzten Saisonspiel von Besiktas Istanbul bei Genclerbirligi Ankara mitwirken. Über Instagram vermeldete er am Donnerstagabend seinen vorzeitigen Abschied aus der türkischen Millionenstadt.

"Ich möchte der großen Besiktas-Familie einfach nur danken, dass ich mich von der ersten Minute an wie Zuhause fühlen durfte. Ich werde dich jeden Moment vermissen und du wirst immer in meinem Herzen sein", schrieb der ältere Bruder von Bayern-Star Jerome Boateng über Instagram. Aufgrund einer Fußgelenkverletzung kann der 33-Jährige nicht mehr mitwirken.

Seine Profikarriere startete Kevin-Prince Boateng 2005 in Berlin bei Hertha BSC, dort stand er einige Zeit gemeinsam mit seinem Bruder Jérôme (rechts, jetzt FC Bayern München) im Kader. ©

Der frühere ghanaische Nationalspieler kehrt nach einem halben Jahr in der Türkei zum AC Florenz zurück. Beim italienischen Traditionsverein steht Boateng noch bis Sommer 2021 unter Vertrag. Bei elf Vereinen spielte er bisher in seiner bewegten Karriere, am längsten bei Tottenham Hotspur, AC Mailand und Schalke 04. Bei Besiktas kam er nur auf elf Einsätze und drei Tore.