Europa-Reise geht weiter: Kevin-Prince Boateng verlässt AC Florenz und wechselt zu Besiktas Istanbul

Die Reise durch Europa geht für Kevin-Prince Boateng weiter. Der ehemalige Bundesliga-Spieler (Eintracht Frankfurt, BVB, Hertha BSC, Schalke 04) verlässt nach nur sechs Monaten die AC Florenz und schließt sich auf Leihbasis dem türkischen Traditionsverein Besiktas Istanbul an. Der Süper-Lig-Klub soll Medienberichten zufolge auch über eine Kaufoption für den 32-Jährigen verfügen.

Besiktas ist bereits der 13. (!) Verein in der Vita des Offensivspielers. Erst im Sommer war er von US Sassuolo nach Florenz gewechselt. Von Januar bis Ende Juni 2019 stand er sogar beim großen FC Barcelona unter Vertrag.

2018 holte er mit Frankfurt den Pokal

Nach Stationen bei der AC Mailand und bei Las Palmas heuerte Boateng 2017 bei Eintracht Frankfurt an. Mit den Hessen holte er im Mai 2018 sensationell den DFB-Pokal - im Finale setzte er sich mit der Eintracht gegen den großen Favoriten FC Bayern durch. Doch nach nur einer Saison verließ er die Bundesliga gen Sassuolo. Im routinierten Fußballeralter will er nun in der türkischen Süper Lig auf Torejagd gehen.