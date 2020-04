Kevin-Prince Boateng erklärt: Deshalb habe ich Frankfurt verlassen - Bundesliga-Comeback möglich

Noch heute schwärmen viele Fans von Eintracht Frankfurt von Kevin-Prince Boateng. Während seiner Zeit bei den Hessen (2017 bis 2018) war der in Berlin geborene Ex-Nationalspieler Ghanas Leistungsträger und Führungsspieler zugleich. Mit dem von Niko Kovac trainierten Team gewann Boateng 2018 sensationell den DFB-Pokal im Finale gegen den FC Bayern München. Im Gespräch mit Sport1 erklärte der heute 33-Jährige nun, warum er kurz darauf die SGE verlassen "musste".

"Nach meiner ganzen Geschichte mit Deutschland, dem Ballack-Foul, der Hassliebe, dem Image des Bad Boy, habe ich die rote Schleife zugemacht und gesagt: Ich verlasse Deutschland als Chef", sagte Boateng, der danach in die Serie A zu Sassuolo Cacio wechselte. Wegen des Frankfurt-Abschieds habe er nach dem Pokalsieg auch so sehr auf dem Platz geweint. "Ich polarisiere, das weiß ich. Wenn eine Mannschaft nicht gut spielt, werde ich rausgepickt. Das ist okay. Damit kann ich umgehen. Ich durfte den Menschen keine weitere Angriffsfläche mehr geben", so seine Erklärung.

Boateng ist mit Fußballer-Karriere vollkommen zufrieden

Boateng ist derzeit vom AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen. In der Türkei wird ebenso wie in Italien wegen der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt. Boateng verbringt die Zeit mit seiner Familie daheim in Mailand.

Mit seiner Fußballer-Karriere sei er jetzt bereits vollkommen zufrieden. Der Berliner Boateng, der in Deutschland für Hertha BSC, Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt spielte, und international unter anderem für den FC Barcelona, Tottenham Hotspur und AC Mailand sagte dazu: "Ich hatte und habe eine überragende Karriere. Ich habe in vielen Ländern gespielt, Sprachen gelernt und bin in andere Kulturen eingetaucht.“

Kevin-Prince Boateng: Bundesliga-Comeback bei Hertha BSC?

Seiner Meinung nach gibt es nur zwei Fußballer, "die nach der Karriere in den Spiegel gucken und sagen: Ich habe alles erreicht. Das sind Cristiano Ronaldo und Messi." Der Rest müsse sich sagen: "Da und da hätte ich mehr machen können. Ich sicher auch. Ich hätte mehr erreichen können - 100 Prozent. Das weiß ich." Mit 18 Jahren habe er aber nicht die Selbstkontrolle gehabt, räumte Boateng ein. Mit mehr Pokalen könne man sich auch nichts kaufen, betonte er. "Ich bin zu 100 Prozent zufrieden, wie alles gelaufen ist."