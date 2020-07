"Das wäre ein Traum": Kevin-Prince Boateng hofft auf Karriereende bei Hertha BSC - mit Bruder Jerome

Wegen einer Verletzung hat Kevin-Prince Boateng seine Zelte bei Besiktas Istanbul vorzeitig abgebrochen . Der Deutsch-Ghanaer kehrt nun zur AC Florenz zurück, wo er noch bis Sommer 2021 unter Vertrag steht. Erfüllt er diesen Kontrakt? Das scheint ungewiss. Der 33-Jährige hat sich in einem Interview erneut bei Ex-Klub Hertha BSC ins Gespräch gebracht. "Wenn dein Heimatverein anruft, ist es nicht einfach, 'Nein' zu sagen. Gerade in unserem Alter, in dem es bald vorbei ist" , sagte Boateng dem Magazin Socrates.

Zukunft von Jerome Boateng bei Bayern ungewiss - Rummenigge: "Man macht sich Gedanken"

Die ungewisse Zukunft von Jerome Boateng war in den vergangenen Tagen auch ein Thema beim FC Bayern, der dem Weltmeister genau wie bei einem Abgang ähnlich wie bei Javi Martinez wohl keine Steine in den Weg legen würde. "Beide haben schon die Drei vorne im Alter stehen, da macht man sich schon mal Gedanken. Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder will man möglicherweise, wenn man das kann, woanders vielleicht seine Karriere ausklingen lassen", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge. Boateng betonte schon, dass er sich sowohl eine Verlängerung als auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen könne. Das stolze Gehalt, das er in München erhält, dürfte in finanziell herausfordernden Zeiten für den Fußball für Boateng aber schwer zu erreichen sein.