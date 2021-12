Kevin-Prince Boateng motzt nach Hertha-Debakel in Mainz: "Das war ein Totalausfall"

Kevin-Prince Boateng wirkte fassungslos. "Wir haben gar nicht ins Spiel gefunden und fast alle Zweikampfe verloren", bilanzierte der Mittelfeldspieler von Hertha BSC nach der bösen 0:4 (0:2)-Pleite bei Mainz 05 am Sky-Mikrofon: "Das war ein Totalausfall der gesamten Mannschaft." Der Routinier weiter: "Aber das ist nicht schlimm. Wir haben zwei gute Spiele gehabt, das heute kann mal passieren. Es war nicht unser Tag" Die Hoffnung auf eine Wende zum Besseren unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut wurde am Dienstagabend dennoch mehr als nur getrübt. Zu wenig hatte der Hauptstadtklub dem überlegenen Gegner entgegenzusetzen. In der zweiten Saisonhälfte wird dem so ambitionierten Hauptstadtklub wohl erneut nur eines erwarten: Der Kampf gegen den Abstieg.

