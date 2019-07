Kevin-Prince Boateng  veröffentlicht neuen Song - "Nimmt Rap-Szene auseinander"

Die fußballerische Zukunft von Ex-Barcelona-Spieler Kevin-Prince Boateng ist noch unklar. Musikalisch geht es für den 32-Jährigen wohl steil nach oben. Der gebürtige Berliner veröffentlicht seinen neuen Hit "Bella Vita" - und erhält dafür positive Kommentare.

Bahnt sich nach der Laufbahn als Profifußballer eine Karriere als Rapper an? Bereits vor knapp einem Jahr präsentierte Boateng unter dem Künstlernamen "PRIN$$ Boateng" seinen ersten offiziellen Song "King". Jetzt folgte mit "Bella Vita" sein zweiter Hit, der zehn Stunden nach der Veröffentlichung bereits über 12.000 Aufrufe bei Youtube hatte und auch schon auf verschiedenen Musikplattformen zu hören ist - bei Spotify landete der Song gleich ganz oben in der Playlist "Hip Hop Mixtape".

Kevin-Prince Boateng: Die Bilder seiner Karriere Seine Profikarriere startete Kevin-Prince Boateng 2005 in Berlin bei Hertha BSC, dort stand er einige Zeit gemeinsam mit seinem Bruder Jérôme (rechts, jetzt FC Bayern München) im Kader. ©

Anzeige

Fußball-Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Ivan Rakitic, Ante Rebic oder Marcel Schmelzer markierten Boatengs neuen Song über Instagram bereits mit einem Herzen. Kurz nach der Veröffentlichung schrieb Boateng: "Sieh dir das an!" In nur zehn Stunden hatte das Video fast 110.000 Aufrufe über Instagram. Sänger Pietro Lombardi, Rapper Farid Bang oder auch Nuri Sahin teilten einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story.

In dem Musikvideo ist Boateng mit dem Rapper "Ty Elliot" zu sehen. Beide posieren in der Wüste, an einem Swimmingpool direkt neben einem Schimmel und singen dabei über das "Schöne Leben". Der Fußballer trägt dabei eine Sonnenbrille und die Jacke offen - ohne Shirt darunter. Ein paar leicht bekleidete Frauen dürfen in einem Rap-Video natürlich auch nicht fehlen.

Lob für neuen Song

Die Reaktionen über Youtube auf den neuen Saison sind sehr positiv. "Deine Songs in der Sommerpause haben mehr Tradition als RB Leipzig", kommentiert "Lerie11". User "wewill see" schreibt: "Prince nimmt einfach die ganze Rap-Szene nebenbei in seiner Freizeit mal eben auseinander."

ANZEIGE: 50% auf Ballset zur Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.