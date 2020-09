Bericht: Kevin-Prince Boateng wechselt zu Zweitligist Monza – Transfer-Coup für Berlusconi

Kevin-Prince Boateng und Silvio Berlusconi - das hat schon beim AC Mailand gut funktioniert. Zwei Mal holten der frühere italienische Ministerpräsident und dessen Geschäftsführer Adriano Galliani den 33-Jährigen zum italienischen Traditionsklub, dessen Geschicke sie über viele Jahrzehnte leiteten . Nun wird der gebürtige Berliner ein drittes Mal mit Berlusconi und Galliani zusammenarbeiten - nämlich beim Zweitligisten AC Monza, den das Duo in die Serie A führen will. Von einer Einigung zwischen Spieler und Klub berichtet das Portal DiMarzio.

Boateng, der noch bis Saisonende beim AC Florenz unter Vertrag steht, dort aber ohne Perspektive ist, werde am Freitag nach Monza reisen, um die letzten Formalitäten zu klären. Der Klub, den der 83-jährige Berlusconi und der 76-jährige Galliani als Besitzer respektive Vorstandsvorsitzender führen, ist gerade erst aus der dritten italienischen Liga aufgestiegen und peilt offensichtlich den sofortigen Durchmarsch in die Serie A an. Bisher wurden rund 20 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Boateng wäre allerdings die bisher namhafteste Verpflichtung und ein echter Coup für Berlusconi.