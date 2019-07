Bericht: Transfer von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt droht zu platzen

Diese Meldung sorgte in der vergangenen Woche bereits für große Vorfreude bei allen Fans von Eintracht Frankfurt: Die Bild berichtete von einem Interesse des Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison an Kevin-Prince Boateng. In der Saison 2017/2018 lief der ehemalige Nationalspieler Ghanas für die Hessen auf - und war überaus erfolgreich am Main. Boateng feierte mit den Frankfurtern im Mai 2018 überraschend den Pokalsieg und wurde zum absoluten Publikumsliebling.