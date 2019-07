Transfer offiziell: Kevin-Prince Boateng wechselt zur AC Florenz - Frankfurt geht leer aus

Kurz darauf machte der Klub den Transfer am Mittwochnachmittag offiziell. Die Vertragslaufzeit des Ghanaers ist nicht bekannt - der italienische Experte Gianluca Di Marzo berichtet von einer Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro.

Kevin-Prince Boateng über Florenz-Wechsel: "Keine einfache Entscheidung"

Damit ist die Rückkehr in die Bundesliga geplatzt. Die Bild schrieb zuletzt von einem Interesse von Eintracht Frankfurt. In der Saison 2017/2018 lief der ehemalige Nationalspieler Ghanas für die Hessen auf - und war überaus erfolgreich am Main. Boateng feierte mit den Frankfurtern im Mai 2018 überraschend den Pokalsieg und wurde zum absoluten Publikumsliebling.