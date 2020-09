Kevin-Prince Boateng ohne Zukunft in Florenz: UD Las Palmas bastelt offenbar an Rückkehr

Anzeige

US Sassuolo, FC Barcelona, AC Florenz, Besiktas Istanbul und jetzt zurück zu UD Las Palmas? Kevin-Prince Boateng muss sich offenbar mit einem weiteren Vereinswechsel beschäftigen. Und das nach vier Transfers in den vergangenen zwei Jahren. Der Vertrag des 33-Jährigen in Florenz läuft zwar noch bis zum Sommer 2021. Doch so lange plant der Serie-A-Klub nicht mehr mit dem Offensivspieler. "Kevin-Prince ist der einzige Spieler der letzten Saison, der nicht mehr zu 100 Prozent in unsere Pläne passt", erklärte Florenz-Sportdirektor Daniele Pradè.

UD Las Palmas wurde bereits vor einigen Tagen mit einer mögliche Boateng-Rückkehr in Verbindung gebracht. Ein Transfer zu diesem Zeitpunkt sei laut Präsident Miguel Ángel Ramírez "fast unmöglich". Doch nach den neuesten Aussagen aus Florenz und dem präsentierten Neuzugang Giacomo Bonaventura soll sich die Lage verändert haben. Laut der spanischen Zeitung Marca habe Zweitligist Las Palmas dem 33 Jahre alten Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag vorgelegt. Boateng müsse dabei allerdings auf Gehalt verzichten.

Der frühere Bundesliga-Spieler von Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt spielte bereits in der Saison 2016/2017 für den spanischen Klub der Hauptstadt Gran Canarias. Und es lief richtig gut für Boateng auf der Insel im Atlantischen Ozean. Er kam auf zehn Treffer und fünf Vorlagen in 28 Pflichtspielen für den damalige La-Liga-Klub. "Ich möchte eines Tages zurückkommen und hier spielen, diese großartige Mannschaft hat mir viel gegeben", sagte er damals nach seinem Abschied in Richtung Frankfurt. Und auch Präsident Ramírez hatte damals schon mit einer Rückkehr geliebäugelt: "Wir würden ihn mit offenen Armen empfangen."