Er schoss Havelse hoch: Hansa-Profi Schumacher freut sich aufs Duell mit 96 – und denkt an Zimmermann

Eigentlich kommt Hansa-Profi Kevin Schumacher (24) aus der Nähe von Hameln, doch die drei Fußball-Jahre in Hannover haben ihn geprägt. Erst zwei bei Germania Egestorf/Langreder (2016 bis 2018), vergangene Saison kickte er dann für Havelse in der Re­gio­nal­li­ga und schoss sogar das entscheidende Tor beim Aufstiegsrückspiel. Sein Trainer beim TSV: kein Geringerer als Ex-96-Coach Jan Zimmermann. Nach seiner Entlassung bei 96 habe Schumacher allerdings "keinen Kontakt mehr zu Zimbo" gehabt. "Ich wollte ihn nicht zusätzlich belasten und das ist eben auch normal im Profigeschäft. Seinen Co-Trainer Jens Jansen habe ich aber mal zufällig in Hannover in der Stadt getroffen. Da haben wir natürlich auch gesprochen und uns mal ausgetauscht."

Bei 96 spielte er zwar nie, das Heimspiel seines neuen Klubs Rostock gegen die Gäste aus Hannover am Freitag (18.30 Uhr) ist für ihn aber trotzdem ein ganz besonderes. Kein Wunder, denn: „Wenn ich Zeit habe, verbringe ich immer noch gefühlt jedes Wochenende in Hannover, we­gen meiner Freundin“, ver­rät der Flügelspieler, „und viele meiner Freunde sind auch in Hannover.“ Darunter gibt es den einen oder anderen 96-Fan, mit Frotzeleien oder Ergebniswünschen halten die sich aber zurück vorm Aufeinandertreffen an der Ostsee, bestätigt der Profi: „Die drücken mir sogar eher die Daumen.“