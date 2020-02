Eintracht-Keeper Kevin Trapp nach Patzer bei Pleite gegen Union Berlin genervt: "Waren Sie Torwart?"

Die 1:2-Pleite von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin war ein herber Rückschlag für den hessischen Bundesligisten. Bitter war die Niederlage im von 8000 Fans boykottierten Montagsspiel aber vor allem deshalb, weil zwei individuelle Fehler zu den beiden Gegentoren in der zweiten Halbzeit führten. Beim 0:1 durch Union-Angreifer Sebastian Andersson gab es ein Abstimmungsproblem zwischen David Abraham, Erik Durm und Torwart Kevin Trapp. Das bestätigte der Eintracht-Keeper nach dem Spiel bei DAZN auch: "Das ist natürlich ein komplettes Missverständnis."

Auf das 0:2 angesprochen, reagierte Nationaltorhüter Trapp allerdings angefressen. Eine flache Flanke von Marcus Ingvartsen ließ der 29-Jährige nach vorne abprallen. Anschließend sprang der Ball von Verteidiger Evan N'Dicka, der durch Andersson unter Druck gesetzt wurde, ins Frankfurter Gehäuse. Die Frage von DAZN -Reporter Daniel Herzog , ob die Hereingabe anders hätte abgewehrt werden müssen, beantwortete der SGE-Keeper schnippisch. "Wenn der Torwart ein Gegentor bekommt, ist er immer beteiligt, glaube ich", sagte Trapp: "Auf was wollen Sie anspielen?"

Trapp bestreitet Torwart-Fehler vor dem 0:2

Reporter Herzog fragte nach: "Hätten Sie den Ball sicher halten müssen?" Auf diese Nachfrage reagierte Trapp erneut angefressen. "Waren Sie mal Torwart?", blaffte er in Richtung des DAZN-Manns. Als Herzog dies bejahte (mit dem Zusatz: "aber nicht in der Bundesliga...") und eine klare Aussage erfragen wollte, ob es sich in der Szene um einen Torwart-Fehler gehandelt habe, meinte Trapp einsilbig: "Nein!"