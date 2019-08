Bericht: Kevin Trapp kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück - Einigung mit Tuchel-Klub PSG erzielt

Bereits am Mittwoch soll Trapp in Frankfurt den obligatorischen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. In der vergangenen Saison, genauer gesagt seit Ende August 2018, hatte der Schlussmann auf Leihbasis das Tor der Eintracht gehütet und einen großen Anteil daran, dass die Hessen bis ins Halbfinale der Europa League vordringen konnten.