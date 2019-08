Perfekt: Kevin Trapp unterschreibt bei Eintracht Frankfurt - "Komme voll und ganz nach Hause"

Die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 29-Jährige absolvierte am Mittwoch in Frankfurt den Medizincheck und wurde im Anschluss offiziell von der SGE vorgestellt. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei sieben Millionen Euro liegen. Trapp unterschrieb in Frankfurt einen langfristigen Fünfjahres-Vertrag bis Juni 2024.