Rückschlag für Frankfurt im Poker um Kevin Trapp: PSG plant derzeit keinen Verkauf

Auch der FC Porto will Kevin Trapp von PSG verpflichten

Bislang zieht sich die Suche von PSG auch wegen drohnender Sanktionen im Rahmen des Financial Fair Play hin - die Franzosen müssen Spieler verkaufen, um selbst wieder investieren zu können. Also ist eine Rückkehr Trapps, der im vergangenen Jahr auf Leihbasis zu den Hessen zurückgekehrt war und gern fest nach Hessen wechseln möchte , aktuell unwahrscheinlich.

Trapp-Vertrag bei PSG läuft 2020 aus - SGE-Ersatz Rönnow kann nicht überzeugen

Trapps Vertrag im Klub von Trainer Thomas Tuchel läuft im nächsten Jahr aus, Paris könnte also nur noch diesen Sommer eine Ablöse erhalten. Frankfurts Nummer eins ist vor dem ersten Europa-League-Qualifikationsspiel am Donnerstag (19 Uhr/Nitro) gegen den FC Flora Tallinn bislang der Däne Frederik Rönnow, der allerdings in der Vorbereitung nicht vollends überzeugen konnte und den Klub verlassen will, falls Trapp zur SGE zurückkehrt.