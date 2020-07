Kevin Trapp dementiert Gerüchte um Frankfurt-Abgang: "Nie über Transfer nachgedacht"

Nationalkeeper Kevin Trapp will seine Karriere bei Eintracht Frankfurt fortsetzen - Gerüchten um einen angeblichen Verkauf zum Trotz. Das erklärte der 30-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz. Medienberichte, wonach er im Sommer zu den Verkaufskandidaten zähle, seien "natürlich bei mir angekommen", betonte Trapp. "Das kann man ja kaum vermeiden." Das Thema sei für ihn allerdings "nie ein so großes" gewesen.