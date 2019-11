Doha statt Frankfurt: Eintracht-Torwart Kevin Trapp im Hotspot der Sportmedizin

Es war geplant, dass Trapp die Rehabilitation teils in Frankfurt und teils in Paris, wo er eine gemeinsame Wohnung mit seiner Verlobten Izabel Goulart hat, absolviert. Jetzt tauchten Bilder des Torhüters auf, die ihn in Doha zeigen. Dort absolviert der Eintracht-Profi ein Programm in einer der modernsten Gesundheitseinrichtungen der Welt. Ziel der Aspetar-Klinik ist es, bis 2020 zu den internationalen Spitzenreitern im Bereich Sportmedizin und Forschung zu gehören.

"Das ist wirklich ein erstaunlicher Ort. Selbst in Europa haben sie nichts Ähnliches. Aspetar hat alles, was ein Spitzensportler brauchen kann. Die Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist unübertroffen. Faktoren, die einen großen Unterschied machen können, wenn man auf höchstem Niveau spielt", beschrieb der frühere ManCity-Star Yaya Touré die Einrichtung in der Hauptstadt von Katar. Für Trapp stand die erste Einheit am Dienstag in der Aspetar-Klinik an.