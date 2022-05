Trapp "besser als Neuer": Ex-Bundesliga-Torwart Uli Stein lobt Frankfurt-Keeper in den Himmel

Der langjährige Frankfurter Torhüter Uli Stein hält Eintrachts Nummer eins Kevin Trapp derzeit für besser als Nationaltorwart Manuel Neuer. Dies sagte der 67-Jährige der Bild. "Im Moment ist Kevin der Beste in der Bundesliga ! Besser als Manuel Neuer, weil er einfach einen Lauf hat", sagte Stein.

Seit dem 2:1-Sieg beim FC Bayern München im vergangenen Herbst sei bei dem 31-Jährigen "der Knoten geplatzt", hielt Stein fest. Die starken Leistungen Trapps sind einer der Gründe dafür, dass Eintracht Frankfurt das Halbfinale der Europa League erreicht hat und dort am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) den Finaleinzug gegen West Ham United perfekt machen kann. Das Hinspiel hatte die SGE in London mit 2:1 für sich entscheiden können und sich so eine perfekte Ausgangslage erspielt.