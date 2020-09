Adi Hütter über Transfer-Gerüchte um Eintracht-Keeper Kevin Trapp: "Ich weiß, dass er bleiben wird"

Die Zukunft von Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt ist aus Sicht von Trainer Adi Hütter gesichert - allen Gerüchten um einen Wechsel zum Trotz. Derzeit wird der 30 Jahre alte Nationaltorwart mit einem Transfer zum französischen Champions-League-Teilnehmer Stade Rennes in Verbindung gebracht. Die Ligue 1 kennt Trapp bereits aus seiner Zeit bei Paris Saint-Germain (2015 bis 2018). Doch SGE-Coach Hütter machte am Donnerstag eine klare Ansage. "Man sollte diese Gerüchte ad acta legen. Ich weiß, dass er zu hundert Prozent hier bleiben will“ , betonte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des hessischen Bundesligisten bei Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN).

Bisher holte der Europa-League-Teilnehmer der vergangenen zwei Jahre nur den jungen Stürmer Ragnar Ache von Sparta Rotterdam und Steven Zuber, der im Tausch mit Mijat Gacinovic von 1899 Hoffenheim kam. In der Anbahnung ist das Engagement von Ajdin Hrustic. Der australische Nationalspieler will mit Macht weg vom FC Groningen und den Wechsel an den Main trotz laufenden Vertrages durchsetzen. Hütter räumte etwas unbedacht ein, dass er Hrustic schon getroffen habe: „Ich habe ihn kennengelernt und ihn sehr bescheiden in Erinnerung. Das passt gar nicht zusammen.“