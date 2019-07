Kevin Trapp: Transfer zu Eintracht Frankfurt droht zu platzen - FC Porto soll an Keeper dran sein

Kevin Trapp und Eintracht Frankfurt : Das Rückkehr des deutschen Nationalspielers zum Bundesligisten war in der vergangenen Saison durchaus von Erfolg geprägt. Der 29-Jährige erreichte mit den Hessen das Halbfinale der Europa League und kämpfte lange Zeit um einen Platz in der Champions-League-Qualifikation . Trapp, der von Paris Saint-Germain ausgeliehen wurde, ging nach der abgelaufenen Saison noch von einem Verbleib bei der Eintracht aus - doch laut der portugiesischen Zeitung Record könnte der Transfer zu den Frankfurtern noch platzen. Portugal-Topklub FC Porto soll seine Fühler nach Trapp ausgestreckt haben.

Geht es nach Trapp, würde er auch in der kommenden Spielzeit für die Hessen auflaufen, für die er schon zwischen 2012 und 2015 spielte. "Natürlich weiß jeder, dass ich mich hier sehr wohlfühle und dass es hier für mich sehr wichtig ist. Gar keine Frage", erklärte noch Ende April in einem Interview mit Hit Radio FFH. Die Eintracht hatte Ende August die Chance auf eine Leihe ergriffen. Der eigentlich als Stammkeeper eingeplante Frederik Rönnow hatte in der Vorbereitung immer wieder körperliche Probleme.