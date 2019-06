Kevin Trapp vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt? PSG soll Millionen-Angebot erhalten haben

Kevin Trapp steht offenbar vor seiner zweiten Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der Keeper, der die Frankfurter in der vergangenen Saison in der Europa League mit teils überragenden Paraden bis ins Halbfinale geführt hatte, könnte nach seiner Leihe in der abgelaufenen Spielzeit nun fest vom französischen Meister Paris Saint-Germain verpflichtet werden. Nach Informationen von Sky und dem Portal Paris United hat die Eintracht ein erstes Angebot an PSG abgegeben - das die Franzosen zum Nachdenken bringen dürfte.