Bericht: Casillas will Transfer - Kevin Trapp vor Wechsel zum FC Porto statt Frankfurt?

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Trapp-Transfer wegen Iker Casillas: Porto-Legende könnte die Eintracht ausstechen

Eine schlechte Nachricht für Fans von Eintracht Frankfurt. Trapp, der von PSG in der vergangenen Saison an die Eintracht ausgeliehen wurde, ging nach der abgelaufenen Saison noch von einem Verbleib bei den Frankfurter aus. Ein erstes Angebot von Eintracht Frankfurt soll laut einem Kicker-Bericht von Paris allerdings abgelehnt worden sein. Laut Sky sollen die Frankfurter aber weiterhin an Trapp interessiert sein - doch für Porto geht der deutsche Nationalkeeper aber wohl schon einen Schritt weiter. So sollen Trapps Berater bereits am Mittwoch in Portugal gewesen sein, um den Transfer voranzutreiben.

Zwar soll ein erstes Angebot für Trapp von Porto an PSG in Höhe von sechs Millionen Euro ablehnt worden sein, dennoch seien die Portugiesen laut dem neuen Bericht "sehr optimistisch", den Transfer-Zuschlag für den Ex-Frankfurt-Torwart zu bekommen - was wohl auch an Casillas liegt. Nach seinem Karriereende soll er als Torwart-Trainer fungieren und in dieser Position Trapp einen Wechsel schmackhaft machen.

Transfer zu Frankfurt oder Porto? Das sagt Kevin Trapp

Frankfurt oder Porto: Wie entscheidet sich Trapp am Ende? "Jeder weiß, wie ich zum Verein stehe. Wir werden sehen, was passiert, das kann jetzt noch keiner sagen", sagte Trapp in Bezug auf einen möglichen Frankfurt-Wechsel gegenüber Focus Online. "Transferperiode ist bis Anfang September - spätestens dann werden wir wissen, was passiert. Beide Vereine wissen, was ich will und was meine Ziele sind und das sollten wir intern lassen", so Keeper Trapp weiter.

25 ehemalige PSG-Spieler und was aus ihnen wurde Sie waren die Superstars von Paris St.-Germain: Ronaldinho, David Beckham und Zlatan Ibrahimovic spielten für den Klub aus Frankreich - das machen sie heute! ©

ANZEIGE: 50% Rabatt auf 5-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.