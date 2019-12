Kevin Vogt tritt als Hoffenheim-Kapitän zurück: Vertrauensverhältnis zu Trainer Schreuder "ist gestört"

Paukenschlag bei der TSG Hoffenheim : Nach dem späten Sieg gegen Titelanwärter Borussia Dortmund am Freitagabend (2:1) ist Innenverteidiger Kevin Vogt als Kapitän der Kraichgauer zurückgetreten. Das erklärte der 28-Jährige laut Kicker am Samstag vor dem Antritt seines Urlaubs dem Trainerteam und später im Kreis der Mannschaft. Vogt ist unter Hoffenheims neuem Trainer Alfred Schreuder zuletzt nur noch Ersatz, stand teilweise gar nicht im Kader.

"Das für das Amt nötige und wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Cheftrainer und mir ist gestört, die Entscheidungen und mir gegenüber gemachten Aussagen sind für mich inhaltlich nicht nachvollziehbar" , wird der Abwehrspieler zitiert, der in den vergangenen Jahren unter Schreuders Vorgänger Julian Nagelsmann absoluter Stammspieler und Leistungsträger war. Unter dem Holländer ist das anders. Vogt, der immer wieder mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde , kam seit Ende November gar nicht mehr zum Einsatz.

Folgt Benjamin Hübner Kevin Vogt als Hoffenheim-Kapitän?

Der Abwehrspieler sei dennoch "nach wie vor einer der besten Fußballer in unserem Kader", betonte Schreuder, der zuletzt auf Benjamin Hübner, Kevin Posch oder - nach dessen Zehenbruch - auf Havard Nordtveit setzte, der in der vergangenen Saison noch an den FC Fulham verliehen war. Ein Problem Vogts: Schreuder ist mit seinem Zweikampfverhalten unzufrieden, bevorzugt nach der Rückkehr zur Viererkette eher Spieler, die ihre Stärken im direkten Duell haben.