Bestätigt: Kevin Vogt verlängert Vertrag bei der TSG Hoffenheim - Lob von Trainer Sebastian Hoeneß

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Kevin Vogt wollen ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Der 30-Jährige unterschrieb nach eigener Aussage vom Donnerstag bis Sommer 2025. „Ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Wenn ich unsere sportliche Entwicklung sehe, dann muss ich sagen, dass ich mich damit unglaublich identifizieren kann. Ich glaube, dass wir besonders in den letzten Wochen wieder mehr zu unserer DNA gefunden haben “, sagte Vogt, der als feste Größe in Hoffenheims Hintermannschaft gilt. Der Verein bestätigte die Vertragsverlängerung über seine Kanäle.

Vogt war 2016 vom 1. FC Köln zu den Kraichgauern gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2019/2020 ließ er sich jedoch zu Werder Bremen ausleihen, das damals gegen den Abstieg spielte. Für Hoffenheim absolvierte der Abwehrspieler insgesamt 169 Pflichtspiele, in denen er ohne Treffer blieb, aber vier Assists lieferte. In der laufenden Saison bestritt er 16 von 18 möglichen Bundesliga-Partien und stand dabei stets in der Anfangsformation.