Sorge um Kevin Vogt: Werder-Neuzugang muss nach Zusammenprall ins Krankenhaus

Moisander sieht kurz vor Schluss Gelb-Rot

Nachdem Pavlenka Vogt am Kopf erwischt hatte, wurde der Werder-Keeper gleich von mehreren Düsseldorf-Profis regelwidrig zu Fall gebracht und in die Zange genommen. Darüber echauffierte sich Abwehr-Chef und Kapitän Niklas Moisander offenbar so sehr bei Schiedsrichter Brych, dass dieser den bereits gelb-vorbelasteten Finnen mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Der Kapitän wird den Bremern dadurch mindestens für ein Spiel fehlen. "Pavlas kam raus und er wurde an den Kopf getreten. Da sind mir die Emotionen etwas durchgegangen, deshalb habe ich gelb rot bekommen. Das ist natürlich total enttäuschend. In dem Moment waren meine Jungs aber das wichtigste für mich", so der Bremer zur Situation.

Zuvor hatte es zwischen den beiden Teams hitzige Rangeleien im Bremer Strafraum gegeben. Der Abpfiff der Partie verzögerte sich deshalb um mehrere Minuten.