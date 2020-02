Erneuter Rückschlag: Neuzugang Kevin Vogt fehlt Werder Bremen vorerst im Abstiegskampf 

Kevin Vogt wird dem SV Werder Bremen in den wichtigen Spielen gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung stehen. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim hat sich bei der Niederlage gegen RB Leipzig (0:3) einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie zugezogen. Dies teilte der Klub am Sonntag mit.