Dicke EM-Überraschungen: Löw erklärt Entscheidungen für Christian Günter und Kevin Volland

Während vermeintlich etablierte Kräfte wie Juilan Brandt, Julian Draxler oder Thilo Kehrer im deutschen Aufgebot fehlen, setzt Joachim Löw bei der Europameisterschaft auf einige Kräfte, die zuletzt nicht mehr im Fokus des DFB standen. Klar, da sind die beiden Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. Aber da sind auch: Christian Günter und Kevin Volland. Ein Duo, dass zwar schon bei der Nationalmannschaft reinschnuppern durfte, den Geruch des DFB-Trikots aber zuletzt vor vielen Jahren aufsaugen durfte. Anzeige

So bestritt Volland sein letztes von bislang zehn Länderspielen im November 2016 bei einem 0:0 in Italien. Kurz zuvor war ihm in San Marino sein eniziges Tor für die Nationalmannschaft gelungen. Nachdem er in den Folgejahren nicht mehr nominiert worden war, hatte er seine DFB-Karriere vor knapp zwei Jahren schon als "abgehakt" bezeichnet. Nun die überraschende Wende. "Er war sicherlich einige Jahre nicht bei der Nationalmannschaft. Nachdem wir in dieser Saison gesehen haben, was er in Frankreich geleistet hat, ist er wieder dabei. Er ist körperlich stark, hat viel Durchsetzungsvermögen und mit seiner Torgefahr wird er uns bereichern", erklärte Löw seine Entscheidung.

Noch weiter zurück liegt der letzte und bisher einzige Länderspieleinsatz von Christian Günter. Der Außenverteidiger des SC Freiburg lief bislang einzig im Mai 2014 für die Nationalmannschaft auf, kam für eine arg ersatzgeschwächte Auswahl gegen Polen (0:0) zum Zuge. In der laufenden Spielzeit verpasste er in 33 Bundesliga-Spielen keine einzige Minute und gehört in Freiburg zu den umstrittenen Leistungsträgern und Führungsspielern.