Leverkusen-Stürmer Kevin Volland glaubt nicht an Zukunft im Löw-Team - DFB-Comeback abgehakt

Stürmer Kevin Volland macht sich keine Hoffnungen auf ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 27-Jährige absolvierte vor drei Jahren sein zehntes und bisher letztes Länderspiel . Seitdem spielt der Profi von Bayer Leverkusen in den Planungen von Bundestrainer Joachim Löw keine Rolle mehr.

„Es gab natürlich ein paar Momente, in denen man der Auffassung ist, von der Leistung her könnte der Bundestrainer einen schon mitnehmen. Und dann war es doch nicht so. Und dann ist es auch abgehakt für mich“, sagte Volland dem Kicker. Der Bayer-Angreifer akzeptiere das, aber: „Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind andere Spielertypen gefragt.“