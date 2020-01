Doppelpack in drei Minuten: Leverkusen-Star Kevin Volland bewirbt sich für DFB-Comeback

Was wäre Bayer Leverkusen in dieser Saison ohne Angreifer Kevin Volland? Der Mittelstürmer der Werkself zeigt sich in dieser Spielzeit nicht nur treffsicher, sondern ist auch ein verlässlicher Vorlagengeber. Zum Rückrunden-Auftakt beim SC Paderborn bewies der 27-Jährige zum wiederholten Male seine Torjäger-Qualitäten. Der Angreifer traf innerhalb von drei Minuten (11. und 14.) zweimal - und schickte damit erneut ein Bewerbungsschreiben in Richtung Bundestrainer Joachim Löw.

Leverkusen-Profi Volland hat DFB-Comeback noch nicht abgehakt

Kevin Volland für Deutschland bei Olympia? Trainer Kuntz will noch keine Entscheidung treffen

Auch wenn es beim Löw-Team weiterhin nicht klappt - Volland könnte im Sommer eventuell trotzdem wieder das DFB-Trikot tragen. Zuletzt kamen Spekulationen über eine Teilnahme des Leverkusen-Profis an den Olympischen Spielen in Tokio auf. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz darf nämlich drei Profis nominieren, die vor dem Jahrgang 1997 geboren sind. Berichte darüber, welche Spieler das sein könnten, hatte es zuletzt reichlich gegeben. Mit einer zeitnahen Auflösung ist in dieser Angelegenheit aber erst mal nicht zu rechnen. „Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Die treffe ich jetzt auch noch nicht, denn ich weiß ja gar nicht, was in einem halben Jahr ist“, sagte Kuntz in der vergangen Woche dem SPORTBUZZER, Volland muss sich also, wie zuletzt bei A-Nationalmannschaft, auch hier gedulden.