EM-Nominierung, Pokal-Pleite, Titelkampf: DFB-Rückkehrer Kevin Volland über Wechselbad der Gefühle

Nach für ihn turbulenten Tagen glaubt Kevin Volland vor dem Saisonfinale in der Ligue 1 nicht mehr an den Gewinn der französischen Meisterschaft mit der AS Monaco. "Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Lille und Paris sind sehr konstant dieser Saison", sagte der Nationalspieler Sky-Interview. Monaco (77 Punkte) ist vor dem Spiel am Sonntag bei RC Lens Dritter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lille OSC (80) und der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz. Dazwischen liegt noch Paris St. Germain mit 79 Zählern. "Unser Ziel ist es auf jeden Fall, den dritten Platz erstmal zu sichern", betonte der Angreifer. Als Dritter würde Monaco in der Champions-League-Qualifikation spielen.

Anzeige