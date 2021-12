Volland führt AS Monaco zum Sieg - PSG patzt in Lorient, Ramos sieht Gelb-Rot

Frankreichs Spitzenreiter Paris Saint-Germain hat in der Liga einen überraschenden Punktverlust hinnehmen müssen. Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Nationalspieler Thilo Kehrer kamen die Pariser am Mittwochabend beim FC Lorient nur zu einem 1:1 (0:1).

Thomas Monconduit (40.) brachte die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gastgeber in Führung, der Argentinier Mauro Icardi (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit in Unterzahl für den Ausgleich der Pariser. Der Spanier Sergio Ramos (85.) sah in seiner erst dritten Partie für PSG Gelb-Rot. Das Starensemble aus Paris war ohne den gesperrten Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar aufgelaufen. Paris liegt nun 13 Punkte vor OGC Nizza.