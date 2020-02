Sorge um verletzten Kevin Volland: Leverkusen-Star droht laut Rudi Völler "längerer" Ausfall

Ist das bitter für Bayer Leverkusen. Der Bundesliga -Topklub muss womöglich länger auf Torjäger Kevin Volland verzichten . "Er hat eine schwere Sprunggelenksverletzung. Es kann sein, dass er länger ausfällt", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler am Rande des Spiels gegen den FC Augsburg am Sonntag bei Sky.

Es stehe aber noch eine Untersuchung aus, dann gebe es Klarheit. Volland hatte die Verletzung am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto erlitten. Der Angreifer ist mit neun Toren aus 22 Spielen bislang Leverkusens treffsicherster Spieler in der Bundesliga. Damit fällt der 27-Jährige definitiv für das wichtige Europa-League-Rückspiel am Donnerstag in Porto aus.