Leverkusen-Star Kevin Volland über mögliches DFB-Comeback: Auf Olympia "hätte ich richtig Bock"

Kevin Volland von Bayer Leverkusen könnte sich eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr gut vorstellen. „Wenn es klappt, wäre das sehr schön. Für sein Land zu spielen und Olympia mitzunehmen, darauf hätte ich richtig Bock“, sagte der 27-Jährige am Mittwoch dem Nachrichtenportal t-online.de. Volland, der bisher zehn A-Länderspiele absolviert hat, könnte einer der drei älteren Akteure sein, die das Olympia-Team verstärken. Spielberechtigt sind sonst nur Profis, die 1997 und später geboren sind.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist derzeit auf der Suche nach Spielern für die Auswahl, die im Sommer in Tokio an den Start gehen wird, und hat die Leverkusener im spanischen Trainingslager in La Manga besucht. „Ja, Stefan Kuntz hat kurz mit mir geredet, ob es ein Thema für mich wäre. Es liegt ja dieses Jahr auch terminlich gut“, sagte Volland.

Letztes Länderspiel von Volland im November 2016

Unter Bundestrainer Joachim Löw spielt der Angreifer der Werkself schon seit geraumer Zeit keine Rolle mehr - sein bislang letzter Länderspiel-Einsatz liegt mehr als drei Jahre zurück (im November 2016 im Freundschaftsspiel gegen Italien). Hoffnungen auf ein Comeback unter Löw macht sich Volland nicht mehr. „Es gab natürlich ein paar Momente, in denen man der Auffassung ist, von der Leistung her könnte der Bundestrainer einen schon mitnehmen. Und dann war es doch nicht so. Und dann ist es auch abgehakt für mich“, sagte er im September dem Kicker.

