Bittere Diagnose für Kevin Volland: Saison-Aus für den Stürmer von Bayer Leverkusen

Ist das bitter! Kevin Volland fehlt Bayer Leverkusen bis zum Saisonende. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt. Der 27-Jährige riss sich im Europa-League-Spiel das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk und wird dem Verein im Rennen um die Champions-League-Plätze mindestens drei Monate fehlen.

Volland hatte die Verletzung am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto erlitten. Der Angreifer ist mit neun Toren aus 22 Spielen bislang Leverkusens treffsicherster Spieler in der Bundesliga. Damit fällt der 27-Jährige definitiv für das wichtige Europa-League-Rückspiel am Donnerstag in Porto aus.

Volland will im Sommer zu den Olympischen Spielen

Mit seinen insgesamt 20 Scorer-Punkten hatte Volland zuletzt starke Leistungen gezeigt - immer wieder wurde über eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft spekuliert. Der Stürmer wurde von Bundestrainer Joachim Löw nach zehn Länderspielen seit November 2016 nicht mehr in den DFB-Kader berufen. Das Deutschland-Trikot könnte Volland aber über einen Umweg in diesem Sommer doch noch tragen, falls er rechtzeitig fit wird: Als einer von drei älteren Spielern, die die DFB-U21 bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Japan verstärken. Volland soll auf der Kandidaten-Liste von U21-Coach Stefan Kuntz stehen.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Anzeige