Volland mit Tor und Vorlage bei Monaco-Sieg: Kovac-Klub holt gegen St. Etienne zweiten Ligue-1-Erfolg

Die AS Monaco hat am Mittwochabend den zweiten Sieg in der laufenden Ligue-1-Saison eingefahren. Die Schützlinge von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac hatten gegen Kellerkind AS St. Etienne das bessere Ende für sich. Auch der ehemalige Bundesliga-Angreifer Kevin Volland trug sich in die Torschützenliste ein.