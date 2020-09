Fix! Niko Kovac und die AS Monaco verpflichten Kevin Volland von Bayer Leverkusen

Volland gehörte in Leverkusen zu den unumstrittenen Stamm- und Führungsspielern. In der vergangenen Saison bestritt der Stürmer 40 Pflichtspiele, in denen er auf zwölf Tore und zehn Vorlagen kam. Da die Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2021 datierten Vertrages zu keinem Ergebnis führten und Bayer den zehnmaligen Nationalspieler im kommenden Sommer nicht ablösefrei verlieren wollte, kam es nun zum Verkauf des Torjägers.