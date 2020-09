Volland nach Wechsel von Leverkusen nach Monaco: "Sachen vorgefallen, die mir nicht gefallen haben"

Anzeige

Im Schatten des 100-Millionen-Rekordwechsels von Kai Havertz zum FC Chelsea musste Bayer Leverkusen mit Kevin Volland einen weiteren Leistungsträger in der Offensiv-Abteilung ziehen lassen. Der 28-Jährige ist für kolportierte 15 Millionen Euro Ablöse zu AS Monaco gegangen – nach vier Jahren im Trikot der Werkself. Für seine Zeit in Leverkusen bedankte sich der Angreifer nun in einer Videobotschaft auf Instagram. Doch sein ehemaliger Arbeitgeber kommt dabei nicht ausschließlich gut weg. "Es sind im letzten halben Jahr – unabhängig vom Sportlichen und auch vom Finanziellen – ein paar Sachen vorgefallen, die ich gehört habe, die mir nicht so gefallen haben. Das muss ich ganz klar sagen“, übte Volland deutliche Kritik an seinem Ex-Klub.

Zum Hintergrund: Zwischen Volland und Leverkusen hatte es während der vergangenen Spielzeit Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2021 datierten Vertrages gegeben. Diese hatten jedoch zu keinem Ergebnis geführt. "Wir lagen bei unseren Vorstellungen zu weit voneinander entfernt. Am Ende haben wir dann eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden“, erklärte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes gegenüber der Bild. Da der Bundesliga-Fünfte der abgelaufenen Saison den zehnmaligen Nationalspieler im kommenden Sommer nicht ablösefrei verlieren wollte, kam es in der Folge zum Verkauf des Torjägers – auch, weil sich Volland in Leverkusen wohl nicht ausreichend wertgeschätzt gefühlt hat.

Volland: "An der Zeit, etwas Neues zu machen" Dennoch schickte der Stürmer, der von nun an für den neuen Klub von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac auf Torejagd geht, auch versöhnliche Worte in Richtung Leverkusen. "Danke für die letzten vier überragenden Jahre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht", so Volland. Und weiter: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie schwer mir die Entscheidung fiel." Auch für die Entscheidung pro Monaco hat der Stürmer eine Erklärung parat. "Mit 28 ist es jetzt nochmal an der Zeit, etwas Neues zu machen. Es ist eine neue Erfahrung für mich. Eine physisch sehr starke Liga, ein neues Land, eine neue Sprache, neue Kultur und deswegen habe ich mich dafür entschieden."