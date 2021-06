Aus für KFC Uerdingen? Drittligist kann Auflagen für Lizenz nicht erfüllen – Investor springt ab

Die Situation um den wirtschaftlich massiv angeschlagenen Traditionsklub KFC Uerdingen hat sich deutlich verschärft. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, hat sich der Investor, die Noah Gruppe, kurzfristig zurückgezogen. Der Grund: Der Verein hatte sich mit dem Insolvenzverwalter Dr. Claus-Peter Kruth auf einen Neubeginn in der Regionalliga verständigt. Der Abstieg der Uerdinger aus der 3. Liga dürfte damit besiegelt sein.

Uerdingen hätte siebenstelligen Betrag für Lizenzerteilung bereitstellen müssen

Aus sportlicher Sicht hätte es für Uerdingen gerade so zum Klassenerhalt gereicht. Die Westfalen wurden in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf Platz 16 - punktgleich mit dem SV Meppen, der den Gang in die Viertklassigkeit antreten müsste. Die Norddeutschen dürfen trotz ihres sportlichen Abstiegs nun auf einen Verbleib in der 3. Liga hoffen.