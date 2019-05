KFC Uerdingen fliegt offenbar aus Stadion - Großkreutz-Klub dementiert Rausschmiss 

Uerdingen trug seine Heimspiele in der 3. Liga bislang in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, weil das Stadion Grotenburg im heimischen Krefeld bis zum Herbst 2020 saniert wird. Nun soll allerdings Schluss sein. Gegenüber der WAZ bestätigte Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadionprojekt-Gesellschaft, die Sperrung der Spielstätte. "Stand heute wird dieses Spiel nicht in Duisburg stattfinden. Ich habe die Arena für den KFC an diesem Tag gesperrt." Gemeint ist das letzte Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden am 18. Mai - die Partie am kommenden Samstag werde planmäßig in Duisburg stattfinden.