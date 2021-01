Nach Eigenverwaltungsverfahren und Stadion-Stress: Team des KFC Uerdingen wohl in Quarantäne

Der KFC Uerdingen steckt aktuell in einer ganz schwierigen Phase. Erst vor wenigen Tagen hatte der Drittligist ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Am Freitag folgte der nächste Hammer aus Krefeld - die Stadiongesellschaft "D.Live" warf den KFC aus der Düsseldorfer Arena. Doch damit nicht genug. Die Mannschaft um Trainer Stefan Krämer muss wohl in Quarantäne. In einer Stellungnahme hatte der Drittliga-Klub aus dem Westen diese Maßnahme bereits angekündigt. Jetzt ist die Quarantäne wohl durch das Gesundheitsamt Krefeld angeordnet worden, wie die Rheinische Post berichtet.

Die Partie gegen den FC Ingolstadt fällt damit wohl aus. Auch der KFC erklärte bereits am Freitag, dass man mit einer Absage rechne. "Bei den turnusmäßigen Corona-Tests im Vorfeld der Partie wurden mehrere Teammitglieder des KFC Uerdingen positiv auf Corona getestet. Die Verantwortlichen des KFC nahmen umgehend den Kontakt zu den zuständigen Gesundheitsbehörden auf. Stand Freitagabend musste nach Aussage des Krefelder Gesundheitsamtes davon ausgegangen werden, dass die Partie am Sonntag nicht stattfinden könne", heißt es in der Stellungnahme.