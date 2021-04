Bericht: Drittligist KFC Uerdingen häuft knapp 10 Millionen Euro Schulden an

Der abstiegsbedrohte Drittligist KFC Uerdingen hat Medienberichten zufolge knapp zehn Millionen Euro Schulden. Das gehe aus dem Insolvenzplan hervor, der nun an die Gläubiger verschickt wurde, berichteten die Westdeutsche Zeitung und der Kicker (Donnerstag). Am 6. Mai finde eine Gläubigerversammlung statt. Der Klub und der Insolvenzverwalter äußerten sich zu dem Insolvenzplan auf Anfrage nicht.

KFC Uerdingen bangt in 3. Liga um Klassenerhalt

In der 3. Liga muss der KFC derzeit um den Klassenverbleib bangen. Nach drei Niederlagen in Folge hat Uerdingen sechs Spieltage vor Saisonschluss einen Punkt Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Wegen des Insolvenzantrags wurden dem KFC drei Punkte abgezogen. Am Samstag (14.00 Uhr) treten die Westfalen zum Auswärtsspiel bei Türkgücü München an.